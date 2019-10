46° Giro delle Cascine segna il ritorno alle gare di Nadia Ejjafini

Dopo la gravidanza ha scelto questa gara per rientrare in attività Nadia Ejjafini, atleta che in carriera ha vestito la maglie delle nazionali del Marocco, del Bahrain e dell'Italia e che da tempo è residente proprio a Gaglianico. Questa è la prima notizia di rilievo per l'organizzazione del presidente Alberto Cappio e per tutti i tifosi sportivi che avranno la possibilità di vedere dal vivo la fortissima atleta.

La collocazione sabato pomeriggio, con partenza alle ore 15,30, sembra piacere ai runners: l'edizione numero 46 del “Giro delle Cascine”, gara nazionale “bronze” di corsa su strada, in programma sabato 2 novembre a Gaglianico, ha già oltre 200 preiscritti. Numeri che fanno ben sperare per il superamento di quota 300: nella passata edizione arrivarono al traguardo in 289. La gara quest’anno ha notevole importanza a livello regionale: infatti è valida quale 15ª prova del calendario “CorriPiemonte 2019”, trofeo dove alcuni biellesi stanno lottando nelle zone alte della graduatoria e lo stesso Gaglianico 74, organizzatore del “Giro delle Cascine” è in corsa per il podio.

Ma non solo: l'edizione 2019 sarà valida quale prova unica di campionato regionale individuale di corsa su strada sulla distanza dei 10 chilometri. Il percorso è stato certificato ufficialmente dalla Fidal qualche mese fa e sarà leggermente diverso da quello della passata edizione per evitare il passaggio sulla statale Biella-Vercelli, troppo impegnativo dal punto di vista della viabilità. Inoltre, come consuetudine assegnerà il Trofeo in memoria di Ezio Cappio, fondatore del Gaglianico 74, in combinata con la Biella-Santuario di Graglia dello scorso 14 aprile; sarà poi terzo ed ultimo appuntamento del trittico “Corri con noi, il Biellese ti attende” in combinata con la già citata Biella-Graglia e con la 2 Santuari del 2 giugno. A tutti i partecipanti, oltre alla medaglia relativa alla gara, anche il tassello finale per completare il “medaglione” componibile dei tre eventi.

ORGANIZZAZIONE E PARTNERSHIP L'organizzazione dell'evento, come accennato, è del Gaglianico 74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, con il supporto di Protezione Civile di Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile di Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e con la partnership di diverse aziende del calibro di Lauretana e Pasticceria Massera. I partecipanti all'evento potranno cenare a prezzo convenzionato al Ristorante Zia Francy di Verrone al costo di 11 euro con prenotazione entro venerdì ore 17 al n° 015.5821181 o 338.4746989.

PREMI INDIVIDUALI Per i primi 300 iscritti è previsto un pacco gara e un buono sconto Conad da 5 euro e un buono sconto di 3 euro per assistere alla Passione di Sordevolo in programma nel 2020. Per tutti la medaglia di partecipazione. Premi individuali in buoni benzina verranno assegnati ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne e a tutti i vincitori di categoria per un montepremi totale di oltre 1000 euro. Verranno premiati con un cesto alimentare anche tutti i classificati dal 2° al 5° posto delle 20 categorie previste a partire dagli Allievi sino ai master over 70.

PREMI A SQUADRE Il Trofeo in memoria di Giorgio Scudellaro verrà assegnato alla società vincitrice della classifica a punti, mentre il Trofeo in memoria di Barbara Lorenzi alla prima squadre femminile. PREMI SPECIALI Al primo classificato nato nell'anno 1974 andrà il trofeo in memoria di Roberto Febbraio, mentre al 1° classificato residente a Gaglianico il Gran Premio in memoria di Elio Cerruti. Il Gran Premio in memoria di Ezio Cappio, infine, sarà assegnato al 1° e alla 1ª classificata per somma tempi tra il Giro delle Cascine e la Biella-Graglia dello scorso 14 aprile.

UN GRANDE NOME PER L'EDIZIONE 2019 In attesa di conoscere la lista dei preiscritti che verrà resa nota giovedì mattina, Alberto Cappio, presidente del Gaglianico 74, è lieto di annunciare che sarà in gara al Giro delle Cascine 2019 una stella di dimensioni mondiali: dopo la gravidanza ha scelto questa gara per rientrare in attività Nadia Ejjafini, atleta che in carriera ha vestito la maglie delle nazionali del Marocco, del Bahrain e dell'Italia e che da tempo è residente proprio a Gaglianico. Dopo essersi congedata dal gruppo sportivo dell'Esercito Italiano è da poco tesserata per l'Acsi Italia Roma. Nella sua lunga carriera anche la partecipazione ai giochi olimpici di Atene nel 2004, di Pechino nel 2008 e di Londra nel 2012, oltre che a numerose competizioni mondiali, europee, africane e asiatiche. Nel suo palmares un oro e un bronzo in mezza maratona ai Giochi Panarabi nel 1998 e nel 2004 e un'oro sui 10000 metri nel 2007. Con la nazionale azzurra spiccano il 4° posto agli Europei di Cross nel 2011, il 6° all'europei sui 5000 nel 2012 a Helsinki, il 18° all'Olimpia dei Londra nel 2012 e il 12° all'Europei di Zurigo nel 2014.

LA PASSEGGIATA APERTA A TUTTI Contestualmente al “Giro delle Cascine” competitivo, il Gaglianico 74 organizza anche la “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, una corsa/camminata libera a tutti non competitiva e ludico motoria libera a tutti su un percorso di circa 4,5 chilometri completamente pianeggiante. L'iscrizione è fissata in 5 euro e sarà possibile il giorno dell'evento sino alle 16,30, ovvero mezz'ora prima della partenza, fissata alle 16. L'organizzazione devolverà 1 euro per ogni iscritto all'AIAS d Gaglianico, associazione che si occupa di tutelare e promuovere il diritto delle persone disabili alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro e all'integrazione sociale. A tutti i partecipanti un pacco gara e un buono sconto di 5 euro.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO Dalle 14 – Iscrizioni last minute al “Giro delle Cascine” e ritiro pacchi gara preiscritti nella palestra delle scuole medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non competitiva su percorso di 4,5 km circa Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine” Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine” Ore 17.30/17.45 – Inizio premiazioni

CONTATTI Per ulteriori informazioni contattare Alberto Cappio, presidente del Gaglianico 74 e del comitato organizzatore al numero 339.7123903, oppure via mail all'indirizzo vc008@fidal.it, oppure sul sito societario www.gaglianico74.it