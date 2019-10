Staffetta Rinaldi-Botta a Palazzo Oropa, cena del M5S. Presente anche la sottosegretaria Azzolina

Il gruppo Movimento 5 stelle Biella si è riunito domenica sera per festeggiare il cambio di rappresentanza a Palazzo Oropa porgendo I propri ringraziamenti l'uscente Giovanni Rinaldi e accogliendo il neoconsigliere Rocco Botta. Alla presenza di attivisti e simpatizzanti la serata si è svolta in un clima sereno e festoso. Particolarmente gradita la partecipazione di Lucia Azzolina la cui presenza era in dubbio fino a pochi giorni prima, visti i molteplici impegni dettati dal suo incarico di sottosegretario al Ministero dell'Istruzione.

Al termine della cena Rinaldi ha illustrato ai presenti i motivi per cui ha deciso di lasciare il suo mandato, anticipando la staffetta da tempo concordata che vedrà in prima linea sui banchi dell'emiciclo consiliare biellese, prima Rocco Botta e poi Rosalba Gaudelli; inoltre, ha ribadito l'intenzione di lasciare il ruolo di consigliere comunale ma non il gruppo.

“A seguire Botta ha ringraziato i presenti per la partecipazione e rinnovato i suoi intenti propositivi, con la consueta umiltà che tutti noi abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare – spiegano i presenti – Inoltre è intervenuta anche Gaudelli dichiarando, con la grinta naturale che la contraddistingue, di volersi impegnare immediatamente per essere pronta quando, tra un paio di anni, raccoglierà il testimone da Botta. Il gruppo farà quadrato intorno al nuovo consigliere, dedicandosi immediatamente a sostenerlo nei futuri obblighi istituzionali che lo vedranno impegnato a partire dal prossimo consiglio comunale”.