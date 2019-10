Borse di studio, Elena Chiorino: "Per quest'anno agli studenti non cambierà nulla"

Riguardo alle polemiche emerse in Consiglio Regionale del Piemonte su presunti tagli alle borse di studio universitarie, l’assessore regionale al Diritto allo Studio Universitario, Elena Chiorino precisa che «si tratta di un’informazione non corretta e che per gli studenti non cambierà nulla». «Per le borse di studio - prosegue Chiorino - sono stati infatti stanziati (ovvero previsti) 26 milioni di euro da parte della Regione. Di questi ne vengono assegnati (ovvero “pagati” direttamente) 13, esattamente la metà. Abbiamo semplicemente chiesto che la restante parte dello stanziamento sia finanziata da EDISU, che, nonostante sia un ente strumentale della Regione Piemonte e che, pertanto, non dovrebbe presentare avanzi di gestione, può contare su un avanzo di ben 15 milioni di euro». «Questa operazione - come detto, prosegue Chiorino - non comporta alcuna variazione per gli studenti che hanno diritto alle borse di studio. Si tratta di utilizzare quell’avanzo di gestione, che è costituito da danaro pubblico, andando a rendere più efficiente e a sfruttare al meglio l'utilizzo delle risorse a disposizione della Regione. Ricordo che un avanzo di gestione di 15 milioni di euro rappresenta più della metà del valore delle borse di studio erogate in Piemonte. Sarà nostro compito verificare le ragioni di questo, perlomeno anomalo, avanzo e rendere più efficiente il sistema, per utilizzare al meglio e nella massima trasparenza i soldi dei cittadini piemontesi».