Giusti Wine: La prossima degustazione targata Fisar Biella

Il prossimo incontro organizzato da Fisar Biella sarà giovedì 7 novembre, alle ore 20, presso il Relais Cascina Era a Sandigliano (via Casale, 3).

Il viaggio di Fisar verso la scoperta dei produttori Italiani continua: un nuovo incontro con il produttore Giusti Wine. Questo secondo appuntamento è stato proposto per completare la degustazione di vini del produttore iniziata lo scorso anno. Come sempre, i vini proposti verranno abbinati con degli assaggi di prodotti tipici.

La quota di partecipazione è di euro 35 per i non soci e di euro 30 per i soci Fisar.

Le prenotazioni telefoniche dovranno essere fatte entro il 4 novembre, telefonando al Segretario Fisar Biella Walter Teodorico Caramel: Tel. 333 6337596

Per maggiori informazioni sull’evento: mailchi.mp/a492099f0058/rincontriamo_giusti-757798?e=f3c2c05139