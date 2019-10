Cavaglià: il Carosello del Risotto Italiano con i Grandi della musica anni 60' e 70'

Il "Carosello del risotto" 2019, che si terrà a Cavaglià tra il 31 ottobre e il 3 novembre, avrà nella giornata del 1 novembre il suo clou. Infatti le pro loco del territorio prepareranno le specialità dei risotti a pranzo e dalle 18 prenderà il via il "1° Memorial Marco Reis Trofeo di Panissa – by Città del Riso" con la giuria presieduta da Edoardo Raspelli.

Sarà quindi una occasione unica per gustare risotti e panissa secondo le ricette tipiche del territorio prima della serata musicale revival condotta da Andrea Guasco, giornalista di Grp televisione esperto di musica anni '60 e '70 con la colonna sonora di base di Luca Panama e della sua orchestra.

Ospiti della kermesse:

Giuliano dei Notturni

Paki dei Nuovi Angeli

Michele

Mal

Andiamo a conoscere meglio questi grandi della musica italiana in esclusiva a Cavaglià per il "Carosello del Risotto Italiano".

Giuliano dei Notturni

Nel 1968 esisteva già il gruppo dei "Notturni", un nucleo di cinque elementi di origine vicentina (Oscar Sandri, Gianni Vettorel, Pierluigi Ronzan, Giuseppe Tognon e Roberto Gheraldi); ad essi fu aggregato il cantante Giuliano Cederle (noto anche solo come Giuliano), vincitore di 5 puntate di "Settevoci" e la nuova formazione prese il nome di "Giuliano e i Notturni". In un momento successivo si unì anche Radames Trevisan.

Il gruppo incise in tutto 5 dischi (quattro 45 giri e un LP) con la casa discografica Ri-Fi. Tra le canzoni da essi eseguite, quella di maggior successo fu 'Il ballo di Simone', cover in italiano di 'Simon Says' dei '1910 Fruit gum Company', pubblicata nell'aprile 1968 e classificatasi al 3º posto nella hit parade italiana di quell'anno. 'Il ballo di Simone' viene utilizzato molto spesso come ballo di gruppo. Altri brani degni di nota furono 'Ragazzina ragazzina' (cover di 'Mendocino' del 'Sir Douglas Quintet', la cui versione originale è quella, guarda a caso del gruppo 'I Nuovi Angeli'), 'L'amore difficile' e 'La giostra della felicità'.

La band interruppe la sua attività nel 1969, nel momento in cui il contratto discografico con la Ri-Fi cessò e Giuliano si separò dai Notturni per continuare la carriera da solista. Sempre lui incise anche alcune canzoni: 'Il ballo dei fiori' e 'Che giorno è' (da non confondere con l'omonima canzone cantata da Marco Masini e presentata al Festival di Sanremo 2015).

Paki dei Nuovi Angeli

Pasquale Canzi, soprannominato Paki, nasce a Milano l'8 settembre 1947. Durante un provino al Clan Celentano conosce Pasquale Andriola ed essendo entrambi appassionati di musica, decidono di formare un duo nei primi anni '60, i 'Paki e Paki', creandosi un repertorio di twist e shake. I due Paki, però hanno obiettivi musicali diversi: il duo quindi, dopo un altro 45 giri, 'Non dirmi no/Il gioco dell'amore', nel 1966 si scioglie.

Andriola firma per la CAR Juke Box per cui incide anche un album. In seguito si dedicherà alle sigle televisive dei cartoni animati (sua è la voce della canzone 'Il gruppo TNT' della trasmissione televisiva 'Super gulp!').

Pasquale Canzi, invece, con altri musicisti, forma un complesso con cui incide ancora un 45 giri per 'La voce del padrone' con la denominazione 'Paki & Paki e i Nuovi Angeli', 'L'ora più lunga', per poi passare alla Durium e iniziare una lunga carriera con 'I Nuovi Angeli' il cui successo maggiore è la mitica 'Donna Felicità'.

Michele e Mal

Michele si trasferisce ancora bambino a Genova, città dove frequenta l'Istituto Nautico; a soli 14 anni incide il primo 45 giri con due brani, 'Sono dannato' e 'Flirt', due pezzi Rock 'n' roll che esegue con l'accompagnamento dell'Orchestra Zanti e con la denominazione Gianfranco Maisano. Durante il periodo scolastico si esibisce dal vivo con un suo complesso nei locali della sua città, e viene notato da un suo concittadino, il maestro Gian Piero Reverberi ,che gli fa incidere una sua canzone,' Ma se tu vorrai', per la Assolo,una sotto etichetta della Karim. Il disco non ottiene successo, ma suscita l'attenzione della RCA Italiana, che decide di metterlo sotto contratto.

Nel 1963 partecipa con 'Se mi vuoi lasciare' al girone B del Cantagiro, vincendolo. iIl disco ottiene un notevole successo arrivando in prima posizione per nove settimane e la canzone diventerà sicuramente il brano più noto del cantante.

Ottiene nuovamente successo con 'Ridi', 'Ti ringrazio perché' e 'Ti senti sola stasera', cover di 'Are You Lone some Tonight', evergreen di Elvis Presley. Nel 1966 un altro suo notevole successo è 'Dite a Laura che l'amo' (cover di 'Tell Laura I Love Her'), che lo fa conoscere anche all'estero. È del 1967 il suo debutto all'Olimpya di Parigi, tempio sacro della musica leggera internazionale; riscuote inoltre un buon successo anche all'estero, in particolare in Messico, in Giappone, in Francia, Germania, Romania con il Gruppo "I Michelangeli", Canada e in America Latina.

Dopo altri 45 giri di minor successo, passa alla Ri-Fi. Successo con 'Soli si muore', cover di 'Crimson and clover' dei 'Tommy James and the Shondells', registrato dal Gruppo "Michele & I Michelangeli" nel 1969, replicato da 'Negro', cover di 'In the ghetto' di Elvis Presley, con l'arrangiamento di Tony Vella, Pianista e Organista del suddetto Gruppo.

Fabrizio De André nell'album La buona novella del 1970 ricorda come Michele assieme all'autore bolognese Corrado Castellari abbia avuto un'idea per la musica de 'Il testamento di Tito', canzone incisa anche da Michele sul lato B di 'Susan dei marinai': con quest'ultima canzone, scritta da Fabrizio De André per il testo (ma il cantautore la fa firmare a Sergio Bardotti) e da Castellari per la musica torna in classifica nel 1971. Sempre nello stesso anno incide l'album 'Vivendo cantando', in cui presenta canzoni scritte da cantautori come Sergio Endrigo, Francesco Guccini, Bruno Lauzi, Roberto Vecchioni, Enzo Jannacci, Luigi Tenco e Fabrizio De André.

Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 1970 con 'L'addio' e nel 1972 con 'Forestiero', a Canzonissima e nuovamente al Cantagiro. È del 1980 la sua prima orchestra spettacolo: si esibisce nei locali da ballo italiani ottenendo grandi consensi. Negli anni duemila collabora spesso con l'orchestra Dina Manfred, personalità poliedrica che varia dal melodico italiano, allo standard jazz, al latino americano. Partecipa a trasmissioni televisive quali: 'Super classifica Show' su Canale 5, 'Ci vediamo in TV' su Rai 2 con Paolo Limiti, varie edizioni del 'Festival delle Orchestre' su Rete 4.

Michele Maisano ha interpretato il Ragionier Bruni nella seconda e nella quarta serie di Carabinieri. Nel 2012 viene chiamato da Verdiano Vera, produttore discografico, per far parte del super gruppo 'Artisti Uniti per Genova' nel progetto 'Ora che', brano scritto da Max Campioni, realizzato per raccogliere fondi per l'alluvione di Genova del 4 novembre 2011, che vede la partecipazione di numerosi musicisti e cantanti della scena musicale genovese. Dal 2016 è ospite fisso nel programma 'Mille Voci' di Gianni Turco, visibile in tutta Europa sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre in Italia. Oltre ad esibirsi con brani di suoi successi del passato, Michele presenta, in questo programma, anche composizioni inedite.

Mal

Alla fine del 1965 comincia i primi spettacoli al Piper di Roma, il locale più di tendenza in quegli anni per il beat italiano, dove si esibiscono anche altri artisti che riscuoteranno successo negli anni successivi, come Patty Pravo o un altro complesso sempre britannico, 'The Rokes'. Il successo porta i 'Primitives' a incidere un album per l'etichetta Piper Club (distribuita dalla ARC, casa discografica satellite della RCA), intitolato 'Blow Up', con alcune delle canzoni che suonano dal vivo, come la già citata 'Every Minute of Every Day', 'Gimme Some Lovin' degli 'Spencer Davis Group', 'Standing in the Shadows of Love' e due traduzioni di Luigi Tenco e Sergio Bardotti di 'Thunder'n Lightnin' (che diventa Johnny no) e di 'I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore', che con il titolo di 'Yeeeeeeh!' esce anche su 45 giri, riscuotendo un grande successo, bissato qualche mese dopo da L'incidente, inedita su LP.

La casa discografica, però, punta decisamente sul cantante (che in effetti riscuote molto successo personale, specialmente presso il pubblico femminile) e impone di pubblicare i dischi da lì in poi con il nome 'Mal dei Primitives': di fatto quindi comincia la carriera solista di Mal, anche se il complesso lo accompagna ancora, specialmente negli spettacoli dal vivo. Mal riscuote ancora un grande successo fino alla fine della decade, con brani quali 'Bambolina' (1967), 'Tu sei bella come sei' (con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1969) e 'Occhi neri occhi neri' (1970). Dello stesso anno è la pubblicazione di 'Pensiero d'amore' (cover di I've Gotta Get a Message to You' dei Bee Gees). Quest'ultima canzone arriva al primo posto della classifica stazionandovi per quattro settimane, ispirando il musicarello omonimo del 1969 diretto da Mario Amendola, interpretato dal cantante. Inizia così per Mal una nuova carriera, quella di attore.

Nel 1970 escono altre due pellicole dello stesso tipo che ottengono buoni incassi ovvero 'Lacrime d'amore' (seguito del precedente) e 'Amore Formula 2' entrambe dirette nuovamente da Amendola. Grazie al successo riscosso al cinema, Mal è anche protagonista di una serie di fotoromanzi, pubblicati da riviste come Sogno e Grand Hotel. Non abbandona però la musica e partecipa nuovamente a due edizioni consecutive del Festival di Sanremo. All'edizione del 1970 si presentain coppia con Luciano Tajoli cantando 'Sole pioggia e vento', mentre all'edizione del 1971 si presenta con il complesso dei Nomadi interpretando 'Non dimenticarti di me', scritta da Mogol e Mario Lavezzi. Sempre nel 1971 incide 'Ti porta via', canzone composta da Paolo Conte.

Nel 1972 tiene una serie di concerti a Las Vegas in cui è accompagnato dai 'Cyan Three', in precedenza gruppo supporto di Patty Pravo. Dopo alcuni singoli in inglese di scarso esito commerciale, ritorna in cima alle hit parade nel 1975 con una versione in chiave moderna della celebre canzone di Vittorio De Sica 'Parlami d'amore Mariù', che fa da sigla a una rassegna televisiva di film del regista romano. Nel 1977 ottiene un successo ancora più grande (un milione e mezzo di dischi venduti) con 'Furia', sigla dell'omonima serie di telefilm con protagonista il "cavallo del West". A questa fanno seguito altre sigle per il mercato infantile legate ad altre trasmissioni a cui Mal prende parte: tra queste il "sequel" 'Furia soldato' e 'Mackintosh', sigla della trasmissione per ragazzi 'Il dirigibile', condotta dallo stesso Mal.

Nel 2019 pubblica 'Grazie Piper' accompagnato da un videoclip girato interamente all'interno dello storico locale romano il Piper Club,diretto del regista Michele Vitiello.

Orchestra Luca Panama

A gestire il tourbillon dei cantanti al Carosello ci sarà un’orchestra spettacolo di 8 elementi, che spazia a 360° dal liscio agli anni ’60-’70-’80, dai balli di gruppo alla dance . Il cantante e fondatore dell’orchestra, è un personaggio camaleontico spesso protagonista delle seguitissime trasmissioni radiofoniche e televisive. La band è composta da 8 elementi: -Voce maschile Luca Panama -Voce femminile Roberta Salvi -Fisarmonica -Sax, clarino -Batteria -Chitarra basso -Chitarra -Tastiera e voce femminile.

L’Orchestra Luca Panama negli ultimi anni ha calcato i palchi dei principali locali del Nord Italia e d’estate coinvolge sistematicamente con la sua scia di musica, divertimento e buon umore, le piazze.

L’orchestra ha partecipato ad alcune edizioni del microfono d’oro con un buon successo per i brani 'In mezzo al mare' e 'Tic Tac' mentre il brano 'Bella mia' è stato scelto per una pubblicità Rai. Infine, nel 2017, ha conseguito un buon successo di pubblico il brano 'Tango bagnato'.