Omicidio di Erika Preti, domani a Sassari processo d'appello per il fidanzato Dimitri Fricano

Parte domani, a Sassari, il processo d'appello per Dimitri Fricano per l'omicidio della fidanzata Erika Preti. Il fatto era successo in una villetta di San Teodoro il 12 giugno del 2017 durante una vacanza della coppia. Il 30enne biellese, reo confesso, era stato condannato in primo grado dal tribunale di Nuoro a 30 anni di carcere. Fricano è difeso dagli avvocati Alessandra Guarini e Roberto Onida e attualmente si trova recluso nel carcere di Ivrea. Molta attesa per il 30 ottobre dove nell'aula dovrà presentarsi il biellese per spiegare la sua versione dei fatti.