Incendio di Sagliano, l'appello disperato della famiglia rimasta senza un tetto

"Devo mettere in sicurezza la casa ma non ho neanche i soldi per mangiare". Un urlo sordo che parte da Sagliano e rimbomba per tutta la Valle Cervo fino ad arrivare in pianura. Ania Lulek e le sue due figlie di 18 e 20 anni hanno bisogno di qualcuno che le aiuti a coprire anche solo con un telo la loro casa, attualmente a cielo aperto. "E' la mia priorità -continua- mettere in sicurezza l'immobile e eliminare i pericoli ma non ho denaro per pagare una ditta che possa fare il lavoro". Oltre alla sua abitazione le fiamme hanno intaccato anche una parte di tetto del vicino. E anche quello avrebbe bisogno di intervento. "Sono devastata, non so da che parte iniziare -prosegue-. Siamo ospitati dalla mia vicina di casa Manuela Rota e mercoledì ho un incontro col comune. Ricevo tante cose, abiti, da persone alle quali dico solo, grazie grazie grazie".

Si commuove Ania anche se i problemi restano ad attanagliare la sua vita da quella sera del 23 ottobre quando è bruciato quasi tutto. "E' veramente molta la gente che mi sta in qualche modo aiutando -dice ancora- a partire da un geometra, dalla mia amica avvocato per le questioni legali e altre persone molto vicino a me e alla mia famiglia". In tutti questi pochi giorni anche l'amministrazione comunale non ha perso tempo, ha lavorato alla ricerca di concretezza. "Mercoledì avremo un incontro con Ania Lulek -commenta il sindaco Andrea Antoniotti- durante il quale, tra le altre cose, le prospetteremo una soluzione abitativa che andrà valutata".

Oltre ai tanti biellesi, anche Pallacanestro Biella si è mossa. La figlia di 18 anni fa parte delle Biella Baby Bears (le cheerleader rossoblù). "Mercoledì con Tortona e il 10 novembre contro Trapani organizzeremo come club e Bbbears una raccolta fondi a favore di Alessandra, una delle ragazze del gruppo che abitava nella casa andata fuoco a Sagliano -confermano dal club-. La Biella Baby Bears e tutto l'universo Pallacanestro Biella si stringono con affetto ad Alessandra, in questo momento di grande difficoltà dovuto a un terribile incendio che ha quasi distrutto la sua casa, creando così un enorme disagio. Fai canestro insieme a noi donando un piccolo contributo a favore di Alessandra. Sarà possibile farlo nei match casalinghi contro Tortona e Trapani".