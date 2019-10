Capriolo investito da un'auto. Morto l'animale e danni lievi all'auto

Nelle prime ore di questa mattina di martedì 29 ottobre, a Crevacuore, un capriolo ha attraversato la strada ed è stato investito da un'autovettura in transito. L'animale ha percorso pochi metri per poi accasciarsi a terra privo di vita. Sul posto è intervenuto il personale della Provincia che lo ha preso in carico ed i carabinieri della stazione di Crevacuore. Solo spavento per la donna alla guida e lievi danni all'automobile.