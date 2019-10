Verrone, partita di calcio tutta al femminile per Lilt. Raccolti 700 euro

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e, anche nel Biellese, molti comuni hanno aderito alla campagna nastro rosa che ogni anno Lilt propone. Sabato 26 ottobre, le donne di Verrone e Massazza si sono sfidate in una partita di calcio tutta al femminile. Un’iniziativa di successo sia per la partecipazione, essendo solo la prima volta che veniva organizzata, sia per il risultato ottenuto come raccolta fondi: la cifra raggiunta è di 712 euro. Un'occasione di incontro e un modo di far comunità per entrambi i paesi. Dall'amministrazione un ringraziamento anche al GSD Verrone per l’uso della palestra e alla Pro Loco per il servizio merenda.