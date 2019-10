Sandigliano: Chiesa gremita per la messa del podista

Sono stati tantissimi i runners che venerdì sera si sono riuniti nella chiesa di Sandigliano per la tradizionale messa del podista celebrata da don Mario Parmigiani, anche lui appassionato di corsa. Non poteva mancare la benedizione delle scarpe utilizzate dai runner nelle loro imprese, posizionate sulla scalinata dell'altare per essere benedette da don Mario. A fine celebrazione, i presenti hanno proseguito la serata in allegria con il buffet preparato dalle volontarie dell'oratorio.