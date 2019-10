Passaggio di "Campana" al Kiwanis

In un clima di gioiosa amicizia si è svolta a Palazzo Boglietti , la Conviviale del Kiwanis Club Biella Victimula Pagus con la Cerimonia del Passaggio di Campana tra i Presidenti out going Marco Oleari e incoming Maria Francesca Mosca. Nel presentare i vari services e le attività svolte Marco Oleari ha sottolineato il clima di collaborazione e di condivisione da parte dei soci ad ogni evento del Club, tema ripreso da Maria Francesca Mosca che ha illustrato il programma del prossimo anno sociale.La serata è stata allietata dall'apprezzatissima esibizione del Duo"Eli e Simo": Elisa Pensotti e Simone Dellacqua.