Gaglianico, il comitato di San Pietro festeggia i suoi volontari e sostiene le associazioni

Sabato sera, al Salone Beata Vergine di Oropa di Gaglianico, il Comitato di San Pietro ha festeggiato i suoi volontari con una cena in allegria. La serata è stata l’occasione per ringraziare le tante persone che partecipano alla buona riuscita della festa patronale.

Grazie al successo della manifestazione, il Comitato ha potuto donare 4mila euro alle scuole, continuando l’impegno degli anni scorsi di contribuire agli interventi sugli istituti scolastici del paese. Il presidente Simone Canova e il Comitato hanno anche offerto un contribuito all’A.I.A.S. di Gaglianico, per aiutare l'associazione a realizzare un progetto di autonomia per i ragazzi disabili. Infine, hanno contribuito a sostenere la spesa della parrocchia per i lavori di ristrutturazione degli interni della Chiesa, oltre agli amici della Pro Loco e agli Alpini.