Donatori neodiplomati premiati con le borse di studio Avis

Sabato pomeriggio, 26 ottobre, sono state consegnate le borse di studio promosse dalla sezione Avis di Biella e destinate ai migliori dieci studenti e donatori diplomatisi a luglio nel Biellese. Prima della consegna ufficiale è intervenuta Patrizia Garzena, una signora Biellese affetta da una malattia rara - la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante - che trova in un farmaco plasmaderivato l'unica cura per continuare a condurre una vita normale. Patrizia ha raccontato: " Sono qui questo pomeriggio per dire un grande grazie a tutti i donatori che mi consentono di essere curata. Per produrre il farmaco da cui dipendo sono necessarie 800-1000 donazioni". Patrizia, che per la prima volta ha raccontato la sua storia di fronte ad un pubblico di donatori, è responsabile della comunicazione dell'associazione della CIDP, associazione che rappresenta i malati italiani di neuropatie disimmuni.

Lorenzo Tivelli, presidente della sezione di Biella, ha aggiunto " è molto importante quando andiamo a donare avere un riferimento, sapere che il nostro gesto è in qualche modo rivolto a qualcuno e ascoltare una testimonianza ci motiva ancor di più a proseguire e rafforzare il nostro impegno di dono, soprattutto per chi è all'inizio del percorso avisino".

Dopo il momento di testimonianza gli studenti sono stati chiamati a ricevere il riconoscimento. Purtroppo, causa impegni di studio lontani dalla città, tre premiati non hanno potuto essere presenti. I dieci premiati, tutti classe 2000, sono: Sara Alciati, Elena Lazzarini, Samuele Bono, Lucca Pappalettera, Anna Cherchi, Valeria Ugliono, Francesca Piana, Camilla Zorio, Matilde Bagnasco e Lisa Silvestrini.