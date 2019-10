108 golfisti in gara per la Casa dell'Autismo di Candelo

Questo fine settimana si è svolta al Golf club le Betulle di Magnano la gara di golf organizzata dal Club Inner Wheel Biella. La gara Louisiana a coppie Stableford, realizzata grazie al sostegno organizzativo dei soci del Golf club, ha visto la partecipazione di ben 108 golfisti. Il ricavato sarà interamente devoluto all’ A.N.G.S.A. Biella (Associazione Italiana Genitori Soggetti Autistici) a sostegno della Casa per l’Autismo di Candelo, coordinata in sinergia con la Coop Domus Laetitiae.

Alberto Fiorina, Primo Presidente e Socio Fondatore ha illustrato le attività svolte a sostegno dei ragazzi autistici e delle loro famiglie del ns territorio. Nella Casa lavora personale altamente specializzato che segue attualmente 87 tra ragazzi ed adulti con richieste in continuo aumento. La struttura eroga servizi educativi finalizzati a sviluppare autonomie personali e sociali. Hanno premiato i vincitori la Presidente del Club Inner Wheel Biella, Giliola Tringali Rosso e il vice Presidente del Golf Club Alberto Robiolio: 1° classificato lordo la coppia: Sità Vincenzo e Pagliarini Luciano, 1° netto: Gamma Alberto e Fassiola Marco, 1° Ladies: Zorzenon Maria Grazia e Genta Stefania.

Alla gara hanno partecipato alcune delle socie Inner Wheele che sono state intervistate durante l’aperitivo. In particolare hanno apprezzato la perfetta organizzazione, l’alto livello di impegno richiesto dal campo di gara considerato dagli esperti golfisti uno dei più belli d’Italia e d’Europa; è stata una splendida giornata caratterizzata da una piacevolissima temperatura e dagli spettacolari colori autunnali che hanno fatto da cornice alla gara. Visto il successo ottenuto sono in molti ad auspicarsi di poter ripetere l’anno prossimo questa meravigliosa esperienza che ha visto la collaborazione del Golf Club le Betulle e del Club Inner Wheel Biella. Sì ringraziano sentitamente gli sponsor che hanno sostenuto la nostra iniziativa in favore dell'ANGSA.