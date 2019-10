Sport, cultura e divertimento: Fine settimana ricco di eventi a Candelo

E' stato un fine settimana ricco di eventi quello che si è appena concluso a Candelo. Appuntamenti sportivi, come il torneo delle regioni di Ginnastica Ritmica FGI al Palazzetto dello Sport che ha visto entrambe le squadre del gruppo candelese conquistare la medaglia d'oro o culturali, come la presentazione del primo libro dell'autrice candelese Evelin Cascella, nell'ambito del progetto "Positivamente donna". La vita associativa candelese è da sempre attiva e lo si è visto anche in occasione del XVI incontro corale "Angelo Rondon" nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Le esibizioni del coro biellese "La Campagnola", "minimo Bellunese", "Voci in musica" di Andorno e il "Deer Valley Choir" di Tollegno sono state apprezzate dal tanto pubblico presente.

La bella giornata di domenica ha poi dato vita ad altri due importanti appuntamenti associativi: la passeggiata con gli Alpini organizzata in collaborazione con “TAC-Candelo” e Associazione “Ti aiuto Io” ed il pranzo con pomeriggio danzante insieme a Sergio Perazza organizzato dalle Associazioni "Anziano è bello" e "Primavera", in collaborazione con il Team Associazioni Candelesi e l'Associazione commercianti. "Questo fine settimana è stato un bell'esempio di Candelo viva e attiva" commenta il sindaco Paolo Gelone. "Tanti momenti diversi stimolano il "fare comunità". Un grazie a volontari ed associazioni che sono la forza del nostro paese".