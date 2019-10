Cossato: la guardia medica si sposta nella Casa della Salute

Da martedì 5 novembre la sede della Guardia Medica di Cossato sarà all’interno della Casa della Salute di Via Pier Maffei 59. La struttura, dunque, non si troverà più in via Milano 48.

I recapiti telefonici rimangono gli stessi: 015-922801.

Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è attivo negli orari in cui il Medico di Medicina Generale (MMG) e il Pediatria di Libera Scelta (PLS) non sono tenuti ad esercitare la propria attività: tutte le notti dalle 20 alle 8; il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20. Il servizio è gratuito per pazienti domiciliati e residenti nel territorio dell’Asl di Biella. ​