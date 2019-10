Discarica d'amianto - Il comitato Salussola Ambiente è Futuro: "Uniti e determinati. Un passo avanti" FOTO

All’indomani della sensibilizzazione avvenuta nelle piazze il Comitato Salussola Ambiente è Futuro esprime soddisfazione per i risultati ottenuti. “Oggi abbiamo fatto un passo avanti proprio perchè uniti e determinati”: questo il commento “a caldo” di una delle persone che sabato mattina ha di buon ora allestito in Via Italia il primo banchetto della giornata. La preoccupazione per il sovradimensionato progetto di discarica monodedicata di cemento-amianto proposto in Brianco Salussola si sta allargando a macchia d’olio e questo ha permesso sabato mattina di allestire ben 4 presidi informativi in 4 paesi diversi: Dorzano, Ponderano in zona ospedale, Santhià e Biella.

I banchetti sono stati gestiti da persone che, dopo essersi rese conto in questi mesi della vastità e pericolosità del progetto, si sono unite alla protesta del comitato e, entrando come parte attiva hanno voluto portare a loro volta in piazza le loro conoscenze, paure e consapevolezze sul fatto che questa discarica se approvata sarà una vera e propria rovina non solo per Salussola ma per tutto il territorio biellese e vercellese. Da qui la necessità di uscire con la protesta dai confini del solo paese di Salussola in maniera sempre più rilevante.

Il riscontro ottenuto è stato significativo e ha dato fin da subito risultati in termini di nuovi contatti: amministratori di altri comuni chiedono di affiancare la protesta, molta gente manifesta interesse a saperne di più e soprattutto rileva un crescente desiderio di partecipare attivamente, proponendo nuove iniziative forti e concrete per mettere la parola fine a questo scellerato progetto. A queste persone va la gratitudine del Comitato che seguiterà a dar voce ai problemi reali di Salussola affichè non siano più taciuti.