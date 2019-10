Classifica ambiente Sole 24 Ore, Biella perde posizioni ma resta nella top 20 delle città virtuose d'Italia

Biella si conferma una delle 20 città più virtuose d'Italia. A sostenerlo la speciale classifica di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore, riferita ai dati 2018 dell'ecosistema urbano. Per l'anno 2019 la nostra città si colloca al 19° posto su 104, perdendo 4 posizioni rispetto all'anno scorso. Il rapporto annuale indica dati e prestazioni ambientali delle città capoluoghi d'Italia basandosi su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente.

Al primo posto si piazza Trento, seguita a ruota da Mantova e Bolzano. In ambito regionale, Biella è il secondo miglior capoluogo dopo Verbania (11°); seguono Cuneo (20°), Vercelli (44°), Novara (55°), Asti (60°), Torino (88°) e Alessandria (95°). Nel settore ambientale non si registrano grosse novità, confermandosi nei punti del verde urbano (66°) e dell'uso efficiente del suolo (98°). Nella qualità dell'aria, il livello di ozono ottiene il 60° posto, resta immutato il Pm10 (41°) e diminuisce il biossido di azoto (20°).

Per l'acqua, restano stabili la capacità di depurazione (74°) e la dispersione della rete idrica (12°) mentre i consumi idrici domestici si posizionano al 40° posto. Più o meno inalterato il settore della mobilità mentre buone notizie arrivano dalla raccolta differenziata con l'8° posto in classifica (78,9%) mentre la produzione di rifiuti urbani pro capite si assesta in 68° posizione.