Biella, il gattino Ombra si è perso in via Piacenza. "Aiutatemi a trovarlo, ha bisogno di cure"

Mi chiamo Daniela ho 25 e da ieri mattina ho smarrito il mio gatto vivo in via Felice Piacenza a Biella, vicino al campo di rugby e ad oggi non l'ho ancora ritrovato. Si chiama Ombra, ha un anno e mezzo è nero, magrolino e soffre di dermatite. Ha bisogno di cure e ho bisogno di un aiuto per ritrovarlo. Chi potesse fornire notizie può telefonate al numero 3453935797.