Il team Manachino vince a Cavaglià la Pro-Am Torino Golf Destination

In una giornata autunnale del più classico “british weather” giovedì si è giocata al Golf Club Cavaglià la prima edizione della Pro-Am Torino Golf Destination. Il maltempo ha condizionato solo in parte lo svolgimento della gara che ha visto al via una novantina di giocatori (a comporre i 18 team capitanti dal altrettanti professionisti della Pgai Italiana) a sfidarsi su 18 buche con formula louisiana a 5.

Nella classifica netta con lo score di 47 si è imposta la squadra di Claudio Manachino (che proprio su questi campi ha mosso i sui primi passi golfistici) composta dagli amateur Alberto Caneparo, Fabio Bertolotti e Matteo Manachino, seguita al secondo posto dalla squadra guidata dall’ex giocatore dello European Tour Craig Owen Williams (con Giorgio Donna e Carla Taricco) con 48 e al terzo posto dalla squadra del biellese Corrado De Stefani (con Guglielmo Botto Poala, Alberto Robiolio e Roberto Omenetto) con 49. Nel lordo successo del team valdostano di Laurent Morelli (con 55) composto da Pasqualino De Luca, Antonio Barone, Nicolas Risso e Cristiane Pereira.

I premi sono stati offerti da Gp Sport e dall’agenzia di “esperienze golfistiche” Time Off Agengy mentre i green fee sono stati mesi in palio dal Circolo Golf Torino - La Mandria, Golf Club Royal Park - I Roveri, Golf Club Biella Le Betulle e Golf Club Cavaglià che fanno parte di Torino Golf Destination.