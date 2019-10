Golf: Emozioni al Mulino di Cerrione con Hole in one di Laura Bovolenta

Domenica 27 ottobre si è tenuto al Golf Club Il Mulino di Cerrione la gara singola 18 buche sponsorizzata da Elettro G.T di Gabriele Giardino: numerosa la partecipazione che ha visto anche un magnifico Hole in one alla buca 8 di Laura Bovolenta.La terza categoria ha visto vincitore Massimo Astore, 2° Laura Bovolenta; in seconda categoria ha vinto Edgardo Catto e 2° Sesto Prosdocimo. In prima categoria successo per il giovane Mathias Pancaldi, 2° il veterano Piero Pozzo. 1° lordo al bravo Massimo Stesina con 34 punti.A seguire rinfresco finale preparato da Risto Golf il Mulino con riso Guerrini ed erbaluce di Cella Grande e Pasticceria Massera.