Esulta la bonprix-La Marmora, gli allievi campioni regionali di artistica maschile

I giovanissimi di Ginnastica Artistica Maschile della Bon Prix-La Marmora hanno completato il loro percorso regionale diventando Campioni Regionali Gold di squadra nel livello 3 riservato ai piccoli nati nel 2011 e 2010 in grado di eseguire sei attrezzi, mentre il livello 2 vede in gara i ginnasti dal 2006 al 2011 ma solamente a 4 attrezzi e nel livello 1 ginnasti sempre dal 2006 al 2011 con sei attrezzi.

I nostri giovani campioni Filippo Brazzale, Edoardo Garrione e Vittorio Piccolo, i più giovani del Campionato, essendo nati tutti nel 2011, non si sono accontentati di ripetere il risultato della prima gara che li vedeva già in prima posizione, ma hanno incrementato i loro punteggi di ben sei punti che non è poco. Soddisfatto il loro tecnico Jacopo Vercellino che è riuscito ad amalgamare la squadra, a motivare questi bambini che, a detta dei tecnici e giudici in gara, hanno già dimostrato un comportamento durante la competizione da veri ginnasti. Li vedremo nel Campionato nazionale che si svolgerà a Modena il 23-24 novembre. In quel contesto troveranno molte Società formate da ginnasti tutti nati nel 2010 ed un anno in più vuol dire molto ma, per i nostri piccoli, conta farsi delle esperienze positive che è il nostro obiettivo. Mentre a Torino i giovani hanno gareggiato sabato, domenica è stata la volta dell’Artistica Femminile.

Le allieve della Bon Prix-La Marmora anche loro molto giovani, Veronica Pastorato del 2010, Vittoria Maggia del 2009 e Margherita Marcuzzi del 2008, hanno gareggiato nell’omologo Campionato di squadra Gold allieve a livello 2. Il desiderio delle giovani che si sono trovate a competere con delle squadre composte anche totalmente da ginnaste del 2007, gareggiando serenamente, era di dimostrare la loro tempra, la tecnica corretta dei loro esercizi anche se, essendo solamente in tre, tutti gli esercizi concorrevano al punteggio finale. Infatti se fossero state almeno in quattro, un quarto esercizio per ogni attrezzo per poter scegliere i tre migliori avrebbe reso tutte più tranquille.

Ma stimolate nel modo giusto dalla tecnica Marta Beraldo le ginnaste hanno espresso una ginnastica di ottimo livello e la classifica al settimo posto che conferma quella della prima gara fa loro onore e, dal momento che gli errori inevitabili sono stati pochissimi, le lamarmorine sono pronte per continuare il loro Campionato che le vedrà impegnate nella prova interregionale a Torino il 16 novembre.