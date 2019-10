bonprix Bfb travolgente. Omegna battuta 97-74

Pronostico rispettato. Contro il fanalino di coda Azzurra VCO, la squadra di coach Cardano compie il proprio dovere e porta a casa due punti che permettono di restare in scia alle prime della classe. Una partita dal punteggio alto, 97 a 74 dove gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese.Tra i tifosi accorsi ai Salesiani di via Galileo Galilei, anche il primo cittadino di Biella, il sindaco Claudio Corradino. La sua presenza ha portato bene alle padrone di casa che, dopo un primo tempo giocato un po' allegramente, hanno pian piano preso il largo, sfiorando alla fine quota cento.Puntualizza il coach biellese ''Siamo partiti male, poco concentrati. Già dal riscaldamento si è visto l'atteggiamento superficiale e abbiamo subito nel orino quarto 26 punti. Troppi. Poi le ragazze hanno giocato come chiedevo e abbiamo difeso con più intensità. Nel secondo e terzo quarto abbiamo preso in totale gli stessi punti del primo. Vuol dire che se giochiamo come sappiamo possiamo fare bene. Dobbiamo essere più continue e giocare con intensità fin dal primo minuto.

Di buono ci sono i 97 punti e i tanti minuti di tutte le ragazze sul campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia a Novara e dovremo essere più dure fin da subito. È contento della cornice il vicepresidente Giorgio Bertucci: ''Ormai ogni partita vede i Salesiani con un folto pubblico. Ringrazio i tifosi che con la loro presenza ci danno una grossa mano. E ringrazio il sindaco Corradino. È la prima volta che un Primo Cittadino di Biella viene a tifare per noi. Poi sappiamo che il nostro sindaco è un esperto di basket femminile, essendo stato a suo tempo dirigente della mitica Conad Cossato. Ci ha fatto piacere e speriamo di rivederli presto a sostenere i nostri colori.''Archiviata la quarta giornata, domenica prossima la trasferta vedrà Biella impegnata a Novara, squadra che nasce dalla fusione con Cameri, avversaria di tante spigolose battaglie.

bonprix Bfb - Azzurra Vco Omegna: 97 - 74

Parziali: (28-26,56-38,80-52).

Tabellini Bfb: Tua, Pavan, Rosso 2, Ricino 11, Guzzon 6, Trucano 21, Tombolato 12, Ramella 15, Lambo 8, Gandini 8, Villa 7, Barbagallo 7. All. Cardano, ass.all. Toso