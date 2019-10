Biella Rugby, il week end gialloverde

La situazione del Biella Rugby negli altri settori.

SERIE C

Ivrea-Biella 7-92: Il commento di Mike Dwyer: “Oggi eravamo troppo forti per Ivrea.Fin dal calcio d’ inizio abbiamo trovato un ottimo feeling e avanzamento. La mischia è stata dominante in tutti i settori di gioco, con una performance molto buona anche nelle rimesse laterali. Il nostro pacchetto non ha avuto reale confronto con gli avversari.I trequarti hanno ricevuto ottimi palloni trasformandoli in pregevoli giocate, e anche in mete notevoli.Ancora da migliorare la difesa da rimessa laterale, e la salita difensiva. Molto lavoro ancora da fare sulla trasmissione del pallone. Comunque, un ottimo punteggio”.

UNDER 16

Ivrea vs Brc 7-27 Mete di: Protto, Monteleone, Fornaro e Moretti (2). Una trasformazione di Morel. Marco Porrino: “Partita non bellissima e a fasi alterne. Buone alcune azioni individuali, ma nel complesso la squadra è stata un po’ sprecona e non ben coordinata. Sempre buona la difesa, un po’ carente l’attacco”. La formazione: Negro; Monteleone, Derossi, Moretti, Fusaro; Morel, Nicolo; Givonetti, Gregori, Varese; Deva, Buturca; Mondin, Bisio, Protto. A disp.: Gibello, Pierotti, Zanotti, Cafaro, Grandi, Fornaro, Defilippi.

UNDER 14

Biella Rugby 2006 vs Collegno 5-64. Formazione: Maggio, Cominetto, Pagliano, Castello, Maffei, Vialardi, Besso, Borno, Tolomei, Mosca, Boscono, Spiga, Perotto, Boglietti, Chtaibi, Avanzi. Biella Rugby 2007 vs Rivoli 17-57. Formazione: Guadagnuolo, Chiorboli, Maiorino, Rava, Curatolo, Pavesi, Poli, Bedariol, Gariazzo, Serio, Crescenzi, Rossi, La Cognata, Cucchi, Liguori, Cafaro, Stievano, Milan, De Candia. UNDER 12 Raggruppamento a Gallarate. Solo atleti del 2008. Under12 Malpensa. Squadre partecipanti: Asr Milano 1,Malpensa, Como, Asr Milano 2, Tradate. BRC:Bocchino, Cerchiaro, Chiarletti, Chouat, Gariazzo, Grandieri, Marutti, Mastantuono, Parlamento, Parnenzini, Santoru, Sferrazza,Siletti, Tiozzo,Vaudano, Pidello. Secondi classificati

OLD

Thaka’tani Asti vs Brc 6-1. Prima partita di campionato. Meta Vatteroni. Formazione: De Sousa, Lops, Vatteroni, Suffada, Milan, Tagliabue, Gramegna, Gattiglio,Grillenzoni,Sappino (C), Grandi,Raisi,Mouchtaki,Fusaro, Martino, Caputo,Dionisi,Nocerino,Sorrentino. Coach: Gramegna F. e Tagliabue A. Coach Gramegna: "Partita iniziata con difficoltà a causa del grado tecnico e tattico degli avversari acquisito in anni di alta categoria.Al passare dei minuti, cresceva il grado di coesione all’interno del team gialloverde sfociato nella prima meta di Vatteroni.Seguonodue mete annullate ai gialloverdi, ma il divario acquisto dagli avversari nel primo tempo ormai era insormontabile. Ottima la partecipazione attiva di tutti i nostri giocatori".