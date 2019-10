Valdilana: a Mosso la 3a edizione del Gnocco Fritto

Il primo weekend di novembre è festa per la pro loco di Mosso. Domenica 3 novembre in Piazza Italia a partire dalle 11 ci sarà la 3a edizione del Gnocco Fritto accompagnato da salumi e prosecco. Un buon Aperignocco che precederà la distribuzione, alle 11,30, del "Merluzzo alla Vicentina con Polenta" (da asporto e solo su prenotazione entro il 27 ottobre all' Osteria del Gufo al tel.015741492).

Alle 14 è prevista la discesa dei Trike tra Capomosso e Mosso, in collaborazione con "I Mat dal Drift". Dalle 16 invece ci sarà la gara di tiro alla fune.

In qualsiasi momento della giornata si potranno gustare castagne, vin brulé e panini con la salamella per tutti.