Sordevolo: Presentato il Mercatino degli Angeli, circa 100 espositori per l'edizione 2019 FOTO

Domenica 10 novembre avrà inizio la diciottesima edizione del Mercatino degli Angeli, uno degli eventi natalizi più attesi e rinomati del Biellese, promosso dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e presentato ufficialmente in conferenza stampa sabato scorso. Sarà visitabile tutte le domeniche fino al 15 dicembre compreso dalle 10 alle 18, per un totale di sei date.

Saranno presenti circa 100 espositori per ogni giornata di apertura (provenienti dalle provincie di Biella, Vercelli, Novara, Asti, Cuneo, Verbania, Torino, Alessandria, Milano, Como, Varese, Brescia, Monza, Aosta, Genova, Imperia, Messina), con molte “new entry” che, nelle tipiche casette di legno o nelle loro bancarelle disposte lungo le vie del paese di Sordevolo, trasporteranno i visitatori in una suggestiva atmosfera natalizia.

La grande novità di quest’anno è rappresentata da un’attrazione interattiva e assolutamente ecologica: i ludopuzzle, eco giochi in legno di grandi dimensioni che verranno installati in due piazze (circa una trentina di giochi). Studiati per soddisfare un’ampia gamma di gusti di grandi e piccini, saranno a disposizione per il divertimento di tutta la famiglia. L’ideatrice è l’Associazione Culturale Ludopuzzle di Granada (Spagna) che ha portato i suoi giochi in più di 500 eventi in Europa riscuotendo un grande successo. I dettagli su www.ludopuzzle.com.