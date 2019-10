A Cavaglià il 1° Motoraduno dedicato al Sic 58, con la Fondazione Simoncelli Onlus

Venerdì 1° novembre ci sarà il 1° motoraduno dedicato al grande Marco Simoncelli “SIC 58” nell'ambito del "Carosello del Risotto Italiano". Ritrovo dalle 10 al Salone Polivalente sito a Cavaglià in via San Giovanni Bosco dove ad accogliere i partecipanti ci saranno i membri della Fondazione Simoncelli ONLUS con la presenza di Kate Fretti e lo stand ufficiale con servizio tesseramento e merchandising e per le 11 sfilata dei motociclisti presenti per le vie del Centro di Cavaglià’. Info al 3472770647

Fondazione Simoncelli Onlus

Sul circuito di Sepang, in Malesia, il 23 ottobre 2011 si è interrotta la carriera di Marco Simoncelli pilota, ma Marco c'è ancora nel lavoro della Fondazione a lui dedicata che cerca con le stesse caratteristiche di grinta e correttezza, spavalderia, creatività e allegria, convinzione e ironia di portare un pò di luce e di gioia a chi ne ha bisogno. Cercando di trasformare quell'ingiustizia della vita e del destino, cercando di trasformare quell'ingiustizia che proprio lui ha vissuto, nel sorriso di qualcun'altro, in una vittoria importante per qualcuno che forse non saprà mai di aver vinto insieme al Sic, grazie al Sic.

I progetti attuali della Fondazione si rivolgono ai bambini disabili e alle loro famiglie.