A Cossato comune e molto pubblico per l'inaugurazione della mostra Alberi a colori

Sabato 26 ottobre a Cossato, presso la Sala Eventi di Villa Ranzoni, è stata inaugurata la mostra di acquerelli botanici “Alberi a colori” della pittrice biellese Daniela Guido, con la presenza delle autorità cittadine e di un pubblico partecipe. È possibile ammirare una ventina di ritratti di piante che crescono spontanee nei nostri boschi e gli studi di una serie di foglie. La tecnica usata è l’acquerello su carta di puro cotone. La pennellata è precisa, la composizione raffinata.

Le fronde, i rametti, le foglie, i fiori ed i frutti sono rappresentati nella loro naturalezza, dando la sensazione di essere scaldati dal sole, sfiorati dal vento. Ed ecco che riconosciamo gli alberi che ci circondano, ed ogni titolo ce li indica: la robinia, l’acero campestre, il ciliegio selvatico, il carpino, il pioppo tremolo e così via. Visitare la mostra è come entrare in un bosco, pare quasi di sentirne i profumi. Saranno coinvolti gli alunni di diverse classi della Scuola Primaria che visiteranno la mostra e potranno svolgervi un’attività artistica, avvicinandosi così al mondo dell’arte e della natura.

Nel corso della rassegna, l’artista ha presentato anche il suo libro Alberi ed arbusti dei nostri boschi. La mostra resterà aperta fino al 6 novembre, con i seguenti orari: tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19; mercoledì, sabato e festivi anche al mattino dalle 10 alle 12.