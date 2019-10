Incidente alla rotatoria tra via La Marmora e via Aldo Moro, ferito un 72enne

E' al vaglio della polizia locale di Biella l'incidente successo in mattinata, intorno alle 9,30, nella rotatoria tra via La Marmora e via Aldo Moro e nel quale è rimasto ferito in maniera leggera un 72enne. I protagonisti dello scontro sono, il 72enne appunto alla guida di una Mercedes classe B e un uomo di 30 anni al volante di una Renault Capture. Viabilità rallentata per una mezzora.