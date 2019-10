Buca in un giunto del Maghettone danneggia auto in transito. Strada a senso unico alternato

Evidenti danni ha riportato un'auto questa mattina intorno alle 7,20 mentre si accingeva a transitare sulla strada provinciale 402, conosciuta come il "Maghettone" a Mongrando. I carabinieri sono intervenuti per verificare l'effettiva rottura del mezzo dovuti ad una profonda buca in un giunto del ponte e per delimitare il tratto di strada in attesa di un pronto ripristino. Da questa mattina quindi la viabilità del tratto stradale sarà a senso unico alternato.