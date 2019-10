Biella, operatori al lavoro per rimozione piante pericolanti

Traffico rallentato sotto lo sguardo degli agenti della polizia locale di Biella, questa mattina in via Ogliaro e strada al Cervo, per la rimozione di alberi pericolanti caduti sui cavi elettrici e rami sporgenti sulla carreggiata. L'operazione, eseguita dai volontari della protezione civile e dal corpo Aib, non si è ancora conclusa, verrà infatti proseguita nella mattinata di martedì 29 ottobre. Anche per domani la viabilità potrà subire un rallentamento nel tratto soggetto all'intervento dovuto proprio ai lavori di taglio e pulizia.