Biella, donna inciampa in un avvallamento di piazza Falcone e si rompe il setto nasale

Stava camminando tra i banchetti del mercato, intorno alle 8 di questa mattina lunedì 28 ottobre, quando una 73enne è inciampata in un avvallamento presente in piazza Falcone. La donna è caduta rovinosamente a terra procurandosi una lesione al naso. Prontamente soccorsa dagli stessi ambulanti e dagli agenti della polizia locale, la 73enne è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118. Per lei una sospetta frattura del setto nasale.

Piazza Falcone è stata recentemente oggetto di alcune opere di sistemazione proprio del sedime. Nei giorni scorsi però alcuni ambulanti hanno fatto presente alcune problematiche di buchi nuovamente formatisi (foto allegate).