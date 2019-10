Candelo: la carica dei 100 per il "Corso base di contabilità per gli enti locali"

Candelo, capitale per un giorno dei ragionieri del Piemonte. Grande partecipazione, giovedì 24 ottobre dalle 9 alle 16,30, al corso di formazione sul tema "Corso base di contabilità per gli enti locali" organizzato e promosso da A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) in collaborazione con il Comune di Candelo. In aula circa 100 addetti ai lavori provenienti da tutto il Piemonte.

Relatore della giornata è Daniele Lanza, Vice ragioniere capo del Comune di Biella, che ha accompagnato i partecipanti durante questo incontro centrato sui temi della contabilità e sull'applicazione delle normative relative a questo settore.

“Credo molto nell'importanza della formazione – spiega il sindaco di Candelo, Paolo Gelone -, opportunità di crescita professionale dei dipendenti e dunque una progressiva e virtuosa valorizzazione dell’attività pubblica a favore dei cittadini: migliorare la professionalità per migliorare la qualità dei servizi”. Anche l’assessore alle Finanze di Candelo, Lorena Valla è entusiasta dell’incontro. “Questo corso ha rappresentato un’occasione per trovarsi – conferma Valla - , confrontarsi, fare il punto su questa materia così complessa e in continuo divenire”.