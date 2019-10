Auser Volontariato Vallestrona in festa per i suoi 20 anni di attività

Si è svolta nella giornata di ieri la festa per i 20 anni dell'Auser Volontariato Vallestrona, come sempre riuscitissima. Numerosi i partecipanti alla giornata di festa iniziata alle 11 con la Santa Messa in ricordo dei volontari defunti e proseguita presso il Ristorante Il Mompolino di Mottalciata, con pranzo balli e distribuzione di gadget per il ricordo dei 20 anni.

“Ringraziamo tutti i partecipanti volontari e non – spiegano gli organizzatori - Ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove leve: se qualcuno avesse qualche ora da dedicare alle persone bisognose e ammalate ci può trovare presso la nostra sede di Piazza Repubblica, 6 Valdilana”.