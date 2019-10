Lauretana rinnova la partnership con Artissima

Sperimentazione e ricerca, contrapposizione tra desiderio e censura sono gli elementi distintivi della 26^ edizione di Artissima, la principale fiera d’arte contemporanea in Italia di cui Lauretana è partner. L’evento verrà inaugurato con la conferenza stampa del 31 ottobre e offrirà un’esperienza dal carattere internazionale fino al 3 novembre 2019 all’Oval di Torino. Obiettivo di quest’anno: stimolare una riflessione eterogenea sulle ambizioni e sulle utopie contemporanee, ma anche sul complesso rapporto che esiste nella società contemporanea tra le immagini e il loro controllo.

I Walkie Talkies by Lauretana offriranno al grande pubblico possibilità di conversazioni informali con guide d’eccezione per scoprire opere, artisti e linguaggi specifici. Coppie di curatori e collezionisti permetteranno di approfondire il tema di questa edizione con un confronto dal vivo. Eleganza, ricercatezza, innovazione, passione e internazionalità sono i punti in comune di due realtà - Lauretana e Artissima - che si distinguono per la loro attenzione al contemporaneo e ai trend del mondo moderno. Lauretana attende tutti i visitatori di Artissima in uno spazio confortevole e stimolante, insieme ad importanti professionisti di settore dall’1 al 3 novembre a Torino.