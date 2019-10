Il Natale nel Cuore di Biella guarda al turismo: Nuove luminarie, alberi in 6 punti della città e spettacolari attrazioni

Oggi pomeriggio, lunedì 28 ottobre, in conferenza stampa è stato presentato il programma (ancora in work in progress) delle iniziative di Natale nel Cuore di Biella. Un Natale dedicato in particolare alle famiglie, per i turisti ma soprattutto per i bambini. Molte le iniziative in agenda fra cui la riconferma della pista di pattinaggio che aprirà i battenti sabato 16 novembre, quest’anno con delle agevolazioni sia per i cittadini residenti a Biella sia per le famiglie con bambini. L’atmosfera sarà allietata da musiche dolci e natalizie per accompagnare l’atmosfera di festa e per le vie della città moltissimi spettacoli, arte, giochi, concerti, magia e il trenino. Faranno esordio delle nuove luminarie innovative e sei maxi alberi di Natale.

“Abbiamo veramente fatto uno sforzo notevole quest’anno per fare un calendario ricco e di attrazione anche turistica – illustra l’assessore al Commercio Barbara Greggio - questo è stato reso possibile grazie alla creazione di una rete che ha lavorato in forte sinergia, si è creato veramente un clima positivo all’interno del tavolo, un gruppo che auspico possa lavorare, in futuro, non solo sul Natale ma anche su altri temi”. Al tavolo quest’anno sono stati presenti oltre al Comune di Biella e alla Pro loco di Biella e Valle Oropa anche l’associazione Noi del Piazzo, CCIAA di Biella e Vercelli, CRI, Fondazione CRB e tutte le associazioni di categoria del territorio (UIB, CNA, ASCOM, Confersercenti, Confartigianato, Coldiretti, Associazione Contadini Biellesi).

“Come amministrazione comunale abbiamo potuto garantire un contributo di 45mila euro circa per le luminarie e per la pista di pattinaggio – spiega l’assessore al Bilancio Silvio Tosi - e sono contento che tutti insieme siamo riusciti a realizzare un calendario considerevole e attrattivo”. Angelo Sacco, presidente di Confesercenti, spiega: “Attraverso questo lavoro di squadra siamo veramente riusciti a creare un’atmosfera natalizia, con l’illuminazione a tema in via Italia e vie laterali e grazie alle molte iniziative che animeranno la città a partire da domenica 24 novembre. Le luci saranno particolari, perché ci sarà un soffitto luminoso con appesi i cappelli degli gnomi della lana con un effetto particolare”.

“Quest’anno sono state coinvolte anche le scuole che saranno le protagoniste dell’addobbo di sei alberi, posizionati in sei punti strategici della città (Piazza Falcone, Piazza Martiri, Piazza Duomo, Piazza XXV Aprile, Piazza Cisterna e Viale Matteotti). I ragazzi delle scuole hanno creato le palline di natale con i tessuti donati dall’UIB (300 metri di stoffa biellese), ancora un meraviglioso lavoro fatto in sinergia” dichiara l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone.

"In questo Natale spazio anche alla solidarietà – dice Carlo Mortarino presidente CRI – con l’iniziativa ‘A me gli occhi’, ci sarà uno stand che illustrerà le attività svolte dalla Croce Rossa e raccoglierà anche le offerte che andranno ad aiutare le famiglie meno abbienti nell’acquisto di occhiali per i loro bambini”. A Christian Clarizio, presidente della Pro loco, il compito di illustrare il programma di Natale: “Abbiamo creato un calendario di animazione che ha messo al centro proprio i protagonisti del periodo di Natale, i bambini, le cui letterine vengono scritte ed inviate in attesa che Babbo Natale porti i regali desiderati. Verrà riproposta dunque la Casetta di Babbo Natale, all’interno della sede della Pro loco in Via Duomo, i bambini potranno parlare direttamente con Babbo Natale in Lapponia che avrà per loro un messaggio personalizzato ed unico per accompagnarli nell’attesa dell’avvento del Natale. Per arrivare alla Casetta di Babbo Natale sarà disponibile nei weekend a partire dal 30 novembre il trenino: le fermate del trenino saranno tre Giardini Zumaglini, Piazza Duomo e casetta di Babbo Natale. Poi moltissima animazione in tutti i weekend”.

Calendario provvisorio di animazione

A partire da domenica 24 novembre ogni giorno vedrà spettacoli di artisti di strada che qui vi riassumiamo:

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Gran Teatro dei Burattini - ore 16.00 - Piazza Fiume

Il teatro dei burattini messo in scena con attori per bambini in bellissimi costumi da Pulcinella o da Clown si avvale di un’esperienza trentennale di successi maturati in migliaia di esibizioni nelle piazze, nei centri storici e commerciali e in tutti gli eventi di animazione per bambini e famiglie dove il Teatro delle Marionette rimane la forma di intrattenimento più affascinante, divertente e allo stesso tempo romantica per il pubblico dei più piccoli. Lo spettacolo sarò caratterizzato da 2 mini storie divertenti e interattive con i bambini dove il lieto fine con la vittoria dei buoni sentimenti sulle prepotenze dei cattivi di turno è sempre assicurato per la gioia finale del pubblico presente che sarà emotivamente e incredibilmente partecipe durante tutto il corso dello spettacolo. Lo show dei burattini ha una durata base di circa 30 minuti. La durata complessiva dello show può essere anche allungata ad un’ora con un intermezzo divertente, tra una storia e l’altra, di gag strappa risate e sorprese.

SABATO 30 NOVEMBRE

Giocoliere comico Kaos - ore 16.00 - Piazza Battistero

Il Giocoliere Comico Kaos è un clown moderno che attraverso l’arte della giocoleria circense con clave, palline, cerchi, coltelli, torce, e tantissimi altri strani attrezzi, riesce a coinvolgere un pubblico familiare, composto da bambini, ragazzi e adulti, con gag comiche originali ed impensabili proprio perché realizzate attraverso il Suo incredibile talento di giocoliere circense. I bambini e i ragazzi diventano coprotagonisti dello show in maniera del tutto naturale ed indimenticabile.

Piazza dei folletti - Piazza Santa Marta

I folletti faranno giocare I bambini con I giochi in scatola messi a disposizione dal Folletto. Un intero pomeriggio di divertimento in compagnia di tanti appassionati dei giochi in scatola

DOMENICA 1 DICEMBRE

Vestizione del Mosè Grazie alle donne della Proloco di Biella verrà creata un’opera sulla statua del Mosè di Piazza del Duomo, per portare l’attenzione su un elemento storico che necessità importante ristrutturazione.

Spettacolo Farfalle Luminose – ore 18 - Piazza del Battistero

Un’esclusiva equipe di artisti di strada in formazione coppia Trampolieri Farfalle Luminose e coppia Danzatrici Farfalle Luminose in bellissimi ed originali costumi bianchi alati di grande impatto visivo e totalmente illuminati da centinaia di luci a led, percorreranno l’evento con le loro splendide e fiabesche danze simulatrici di un epico volo delle farfalle. Un’animazione suggestiva ed emozionante per riempire il cuore della città.

SABATO 7 DICEMBRE

Spettacolo del Mago Ale - ore 16.00

Lo spettacolo del Mago Ale, professionista biellese che farà divertire grandi e piccini. Il mago barbuto dalle mille risorse, riuscirà a stupire con semplici trucchi di magia e grandi trucchi di “prestidigitazione” coinvolgendo bambini ed adulti nel suo spettacolo. Giochi dei nonni lungo via Italia Percorso ludico culturale di giochi in legno della tradizione popolare, realizzati artigianalmente a mano secondo gli schemi di una volta, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati.

DOMENICA 8 DICEMBRE VIE DEL CENTRO

Neve dal campanile - ore 16.00 – Piazza Duomo

Dopo il suono delle campane della soffice neve scenderà dal campanile di Piazza Duomo come simbolo beneaugurante per il prossimo Natale Trampoliere babbo natale Un artista eclettico travestito da Babbo Natale percorrerà le vie del centro sulle sue lunghe leve salutando i bambini e donando dolci caramelle

SABATO 14 DICEMBRE Spettacolo Mimo - ore 16.00 – via Gustavo di Valdengo

Lo spettacolo del Mimo rappresenta l’espressione d’arte più pura e internazionale del teatro di strada. Disponiamo dei migliori artisti protagonisti di questa meravigliosa espressione d’arte che negli ultimi anni è arrivata a padroneggiare in numerosi varietà televisivi sia Rai che Mediaset.

Calata gnomi della lana - ore 15 – Piazza Duomo

Ormai una consuetudine, vedere gli Gnomi della Lana scendere dal campanile con le loro spettacolari evoluzioni

DOMENICA 15 DICEMBRE

Spettacolo del mago Ale via italia

Lo spettacolo del Mago Ale, professionista biellese che farà divertire grandi e piccini. Il mago barbuto dalle mille risorse, riuscirà a stupire con semplici trucchi di magia e grandi trucchi di “prestidigitazione” coinvolgendo bambini ed adulti nel suo spettacolo

SABATO 21 DICEMBRE

Zampognari ButaVoja

Come ogni anno il sabato prima di Natale, gli zampognari Buta Voja allieteranno con le loro melodie gli ultimi acquisti del Natale.

L’artista delle bolle di sapone - ore 16.00 - Via Italia

Un’artista a tutto tondo che è in grado di trasformare bolle di sapone in vere e proprie sfere ricche di emozione e magia che coinvolgeranno i piccolini facendoli rimanere a bocca aperta.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Mangiafuoco Incredibile show mozzafiato con un unico straordinario comune denominatore “IL FUOCO”. Demon si esibisce in maniera sbalorditiva e impeccabile davanti a qualsiasi pubblico, da piazza o per cerimonia elegante, con le performance che lo hanno reso celebre nei migliori Galà Internazionali di Arte da Strada. Nessuno come Lui incanta con le gigantesche lingue di fuoco sprigionate nel cielo e con gli effetti speciali con le catene e lance infuocate. Selfie Box con Babbo Natale Il vero Babbo Natale arriverà a Biella per prendere in braccio i bambini e regalare una meravigliosa fotografia grazie a SelfieBox

LUNEDI’ 6 GENNAIO

FESTA DELLA BEFANA - Piazza San Giovanni Bosco

La terza edizione della Festa della Befana in collaborazione con Ente Manifestazione Riva, permetterà ai bambini di portare la loro calzina che la Befana riempirà con gustose sorprese. Artisti di strada, giri in pony e dolci merende completeranno la festa in attesa della discesa della Befana dal campanile.

A rendere ancora più esclusivo il periodo di Natale Cori e spettacoli scalderanno l’atmosfera.

30 Novembre Coro Russi Piazza Fiume

7 Dicembre Coro della Speranza Piazza Fiume

14 Dicembre Spettacolo Art’è Piazza Fiume

21 Dicembre Coro Genzianella Chiesa SS TRinità

22 Dicembre Coro Rugiada di Tavigliano Via Vescovado

22 Dicembre concerto Corale davanti alla chiesa di San Cassiano

DAL 16 NOVEMBRE AL 2 FEBBRAIO

Pista di Pattinaggio

Dettaglio di apertura e costi della pista di pattinaggio:

Date apertura e chiusura pista sono dal 16 novembre al 2 febbraio

Prezzi Adulto €6 – Residente Città di Biella €1 di sconto

Bambini piccoli sino a 5 anni €2 se accompagnati da un adulto pagante

Pacchetto famiglia 2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni €17

Per i possessori di pattini €1 di sconto Scolaresche €2,50