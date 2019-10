É realtà Animal Friendly: inaugurato a Biella il primo servizio sociale con cani e gatti al centro

Come anticipato qualche settimana fa sul nostro giornale (leggi qui), sabato pomeriggio, 26 ottobre, è stato inaugurato Animal Friendly, il primo servizio sociale privato rivolto agli animali d'affezione (cani e gatti principalmente) che vivono in condizioni d'emergenza all'interno di contesti familiari disagiati per motivi di salute o economici. Al fianco di Alberto Scicolone, presidente dell'associazione Legami di Cuore nonché promotore di questa nuova iniziativa, il primo cittadino di Biella Claudio Corradino e l'assessore Gabriella Bessone.

“La collaborazione con gli enti locali è fondamentale – spiega Scicolone – Ringrazio il sindaco e l'assessore Bessone che fin da subito hanno mostrato interesse su una tematica di stretta attualità che coinvolge molti cittadini. Aver ricevuto il patrocinio del Comune è un riconoscimento al nostro lavoro”. Concordi anche Corradino e l'assessore Bessone: “Siamo la prima città a dare questo servizio che affronta un problema diffuso. Per questa amministrazione l'animale d'affezione rappresenta una componente importante. Oltre a questo, sono in previsione altri progetti come la creazione di una mappatura completa delle colonie feline, dopo anni di negligenza e inadempienza, legata alla nascita di un'anagrafe felina”.

Animal Friendly vuole essere un esempio di “welfare comunitario”, frutto della solidarietà e delle donazioni dei biellesi, unito a campagne mirate di crowdfunding sui social, specialmente Facebook. “Scopo dello sportello – ricorda l'assistente sociale Denise Droghetti – è mettere al centro la persona e il suo animale. Un legame a dir poco fondamentale per soggetti fragili come gli anziani o per chi ha a che fare con patologie gravi”. Per accedere al servizio occorre presentare l'apposito modulo Isee, il libretto sanitario e i documenti della microchippatura (in caso di cani).

L'orario dello sportello sarà lunedì-venerdì (escluso il martedì) dalle 14.30 alle 18. Per appuntamenti chiamare al numero 392.0950807 i lunedì-venerdì (escluso martedì) dalle 9 alle 12. La sede di Animal Friendly è in via Trieste 13.