Virtus Biella, con il cuore porta a casa la vittoria contro Acqui

La Prochimica Novarese Virtus Biella conquista la prima vittoria in B1 nella seconda giornata del Girone A battendo 3-2 una coriacea Acqui Terme. Tante le tensioni pre partita, per l'assoluto valore dell'avversario e per l'esordio al PalaSarselli, gremito da circa 250 tifosi. Insomma le premesse di una gara spettacolare e ad alta emotività c'erano tutte. E si sono potute vedere e percepire proprio nel primo set, osservando gli sguardi delle nostre giocatrici, i movimenti, quell'alone di paura.

Poi la gara si è accesa e trascinate dal solito encomiabile pubblico nero fucsia, Mariottini e compagne hanno iniziato a carburare, fino a volere a tutti i costi la vittoria finale. Primi punti e per il popolo di Chiavazza è festa. "Il lavoro da fare è ancora molto, la strada lunghissima", come ha detto coach Venco nel post gara ma le premesse per disputare un buon campionato in questa difficile categoria, ci sono tutte. Baratella a parte, lei come sempre è un vero punto insormontabile nel nostro sestetto, molto bene la giovanissima opposto Ginevra Bazzani, 20 punti, Federica Fornara 10, Diego 10 e El Haijam 14.

Ma come sempre la vittoria viene distribuita tra tutto il roster a disposizione del tecnico. I punti sono il frutto della ricezione fluida, soprattutto nel secondo e terzo set. Oggi la Virtus festeggia al meglio l'esordio tra le mura amiche con una vittoria, destinata a diventare storica visto che è la prima partita casalinga in questa B1.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Acqui Terme 3-2

Parziali: 21-25, 25-13, 27-17, 17-25, 13-9.

Tabellini Virtus Biella: Anello I. ne, Anello L. 8, Mariottini 2, Baratella (L), El Haijam 14, Walther, Frascarolo ne, Fragonas, Diego 10, Bazzani 20, Zecchini 4, Venco C. Mainini (L) ne, Fornara 10. All. Venco.Risultati 2^

Giornata di Campionato B1 Girone A

Prochimica Novarese Virtus Biella-Acqui Terme 3-2, Capo D'Orso Palau- Florens Re Marcello Pv 3-0, Esperia Cremona-Parella Torino 3-0, Don Colleoni Bg-Igor Trecate 3-0, Lilliput Torini-Albese 2-3, Alsenese Pc-Costa Volpino 0-3. Riposa Picco Lecco.

Classifica: Esperia Cremona 6, Costa Volpino 6, Albese 5, Lilliput Torino 4, Don Colleoni 3, Picco Lecco 3, Ogor Volley 3, Capo D'Orso Palau 3, Prochimica Novarese Virtus Biella 2, Acqui Terme 1, Florens Re Marcello 0, Alsenese 0, Parella Torino 0.