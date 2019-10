Tris per la Fulgor a Oleggio, Affinito regala la vittoria alla Biellese

Turno agevole per le squadre biellese impegnate nel girone di Eccellenza. Esulta la Fulgor che, sul difficile campo di Oleggio, si impone sugli orange con il risultato finale di 3 a 1, firmato Maiello, Cellamaro e Rignanese. Sei punti in classifica e salvezza diretta che si avvicina sempre più.

Trasferta insidiosa anche per la Biellese, ferma sul 2-2 dopo un tempo di gioco, con i timbri bianconeri di Bianconi e Bottone (su rigore). Nella ripresa i lanieri trovano la via del gol con Affinito centrando così la terza vittoria in campionato.

Risultati del 8° turno

Alicese Orizzonti vs Accademia Borgomanero 1-1

Aygreville vs Borgovercelli 2-1

Borgaro Nobis vs Rivoli 1-1

LG Trino vs Pont Arnad Evanco 0-2

La Pianese vs Città di Baveno 2-0

Oleggio vs FR Valdengo 1-3

Ro. Ce. Vs Pro Eureka 4-1

Stresa vs La Biellese 2-3

Classifica

Aygreville 20

Borgovercelli 17

Pont Arnad Evanco 14

Borgaro Nobis e Accademia Borgomanero 13

La Biellese, Ro. Ce. e Alicese Orizzonti 12

Città di Baveno 11

Rivoli e La Pianese 9

Stresa 8

FR Valdengo 6

Oleggio e Pro Eureka 5

LG Trino 4