Tris di Minoggio al Trail del Monte Casto 2019, Alessandra Boifava 1° tra le donne

Alle 7, in una splendida giornata di sole autunnale, ha avuto inizio l'edizione 2019 del Trail del Monte Casto con partenza della 44km; ritmo fin da subito sostenuto dettato dal valdostano Davide Cheraz seguito da Alessandro Ferrarotti, Cristian Minoggio, Stefano Rinaldi e Georg Piazza. Al Bocchetto Sessera sempre Cheraz in vantaggio con circa 30 secondi di vantaggio su Minoggio e Ferrarotti, più staccati Rinaldi e Piazza. Nel giro in Valsessera cambia la situazione: Minoggio prende Cheraz e tira diritto con decisione; Cheraz perde posizioni, al secondo passaggio alle selle di Pratetto Minoggio ha un vantaggio di circa 4 minuti su un già stanco Alessandro Ferrarotti, a seguire a 5 min Rinaldi e Piazza. Da qui la situazione al comando non cambia, Minoggio si invola verso il traguardo in 3 h 35 min 52 sec.

Alle sue spalle lotta per il secondo posto da cui la spunta il varesino Stefano Rinaldi (3h46min45sec) sull'altoatesino Georg Piazza (3h47min24sec); per loro 11 min di distacco dal primo classificato.Al quarto posto Luca Arrigoni, autore di una bella rimonta nel finale di gara e quinto il biellese Alessandro Ferrarotti, a lungo sul podio che paga la parte finale del percorso.Nella gara femminile vittoria di Alessandra Boifava, sempre al comando, che conclude la sua fatica in 4h33min01sec.Seconda la Svizzera Sophia Andrey in 4h4904sec e terza la biellese Cecilia Corniati in 5h08min07sec, autrice di una gara regolare e positiva.Tra uomini e donne 290 classificati.

Alle 9 partenza della gara maschile: assolo di Massimiliano Barbero Piantino, che impone già un ritmo insostenibile sulla prima salita e si inviala solitario; alle Selle di Pratetto ha circa un minuto sullo svizzero wildhaber e due su Francesco Nicola; nel prosieguo della gara Barbero gestisce le discese e allunga in pianura e sulle veloci salite arrivando al traguardo in 1h25min52sec con 2 minuti sullo svizzero Marc Wildhober (1h27min52sec) e 3 minuti su Francesco Nicola (1h28min42sec).Al femminile prova combattuta con Chiara Giovando che conduce sulla prima salita e al primo ristoro ha circa un minuto di vantaggio sulla coppia di cugine Angelica e Selena Bernardi.

Nella successiva discesa sorpasso sulla Giovando autrice di un errore di percorso e allungo di Angelica Bernardi che corre decisa verso la meta e vi arriva in (1h47min40sec), resistendo al ritorno della cugina Selena Bernardi (1h48min13sec).Chiara Giovando arriva poi terza (1h50min16sec). 440 classificati tra uomini e donne nella gara corta. Al termine della gara grande festa con pranzo, premiazioni e convivialità.

Per vedere le classifiche complete clicca qui