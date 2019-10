Tennis tavolo Splendor, vittorie per Unipol Sai e Bau'/Zoncosabato

Serata di successi per le due formazioni di tennis tavolo del G.S.Splendor. Unipol Sai batte per 5 a 3 il T.T. Baveno nel campionato di D1 dopo una combattuta partita e lascia la compagine lacustre in fondo alla classifica. Prima vitgoria quindi per i cossatesi che si impongono con due vittorie di Trevisan e una a testa per Casanova Mauro Fazzari e Pegoraro.

Vittoria ancora piu netta per i giovani della compagine targata Baù/Zonco che in D3 superano il T.T Novara per 5 a 2 con una bella tripletta del giovanissimo Erick Marangone che con Luca Casanova (2 incontri vinti) porta al successo la compagine del D.T. Marco Ruffanello e regala altri due punti in classifica.