La carica dei 400 a pè par Ciavasa FOTO

Una giornata di festa baciata dal candore dell'ultimo sole estivo. 400 persone e oltre un centinaio di bambini hanno partecipato alla 39° edizione di A pè par Ciavasa, la tradizionale camminata a passo libero non competitiva di 5 chilometri, di scena per le strade del rione di Chiavazza. Numerose le famiglie presenti, giunte da ogni parte del Biellese anche per assaggiare i piatti preparati per l'occasione dal gruppo alpini di Chiavazza, organizzatore della manifestazione.

“È andato tutto per il meglio – confida il capogruppo delle penne nere di Chiavazza Piero Coda – Si è creato un bel clima e i ragazzi si sono divertiti al programma di giochi e intrattenimento. Ottimo gradimento ha riscosso anche la nutellata e l'accoppiata vincente castagnata-frittelle di mele”.