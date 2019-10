Giornata nera per Botalla TeamVolley: cade 3-0 a Moncalieri

Secondo ko per il Botalla Formaggi TeamVolley che a Moncalieri viene superato per 3-0 (parziali a 15, 20 e 20) dal Gs Sangone. Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio, Levis opposta, Rebecca Melotti e Caratti ali, Rachele Melotti e Perucca centrali, Ippolito libero. Nel corso della partita spazio anche per Lorenzon come cambio in palleggio, Bognetti e Biasin alternate come cambio per l'opposto, Gaia Fornasier al centro nel secondo e terzo parziale e Fantini che si è alternata con Ippolito.

In una partita che poteva essere una buona occasione per smuovere la classifica i troppo errori in tutti i fondamentali spianano la strada a Sangone, che dalla metà di primo e secondo set sfrutta gli errori biancoblu per chiudere 25-15 e 25-20. Sembra poter essere di diverso avvio il terzo parziale con Botalla che si porta in vantaggio di qualche punto fino alla parte finale del set, quando ancora diverse disattenzioni collettive portano Sangone a chiudere set 25-20 ed incontro per 3-0.

«Purtroppo restiamo ancora a quota zero punti raccolti – dice coach Marco Busancano -. Sicuramente ci aspetta tanto lavoro tecnico in palestra per cercare di sbloccarci e riportare in partita l'alto ritmo degli allenamenti, solo così una squadra giovane può lottare con compagini molto più esperte.».

GS SANGONE - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-15, 25-20, 25-20

Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 1, Lorenzon 0, Caratti 2, Levis 7, Melotti Rebecca 7, Biasin 3, Bognetti 2, Fornasier Gaia 4, Melotti Rachele 2, Perucca 0, Ippolito (L), Fantini (L). All. Busancano.