Finale da cardiopalma a Gaglianico, esulta la Gilber. Toniolo: “Brave ragazze. È un passo in avanti” FOTO

L'urlo di gioia è stato incontenibile. La soddisfazione palpabile a bordo campo, con i tifosi e le famiglie in assoluto visibilio. Dopo il rammarico delle scorse settimane, la Gilber Gaglianico può finalmente festeggiare la prima vittoria del campionato, superando Novi Pallavolo nel proprio fortino: 3-2 il risultato finale che proietta la squadra di Stefano Toniolo al decimo posto in classifica.

Dopo esser passate in svantaggio nel primo set, le ragazze della Gilber hanno la forza di ribaltare il passivo di gara portandosi sul 2-1 alla fine del terzo set. Nel quarto, gli ospiti si rimettono in partita concretizzando appieno le proprie occasioni. Nell'atto finale di gara, la girandola di emozioni toglie fiato al pubblico (sugli spalti anche il sindaco Paolo Maggia) con continui capovolgimenti di fronte. Alla fine, è la Gilber a portare a casa il successo col punteggio di 19 a 17.

Pienamente soddisfatto il coach Toniolo: “Dopo molto lavoro in palestra e pochi risultati positivi in campo, è finalmente arrivata la nostra prima vittoria. Il merito va alle ragazze che hanno saputo affrontare unite le difficoltà, nonostante una partenza non degna da una squadra di Serie C. Pian piano cominciano a capire qual è il livello di prestazione che chiedo in ogni gara. È un altro passo avanti e questo mi rende fiducioso verso il futuro”.

Questo il sestetto iniziale: Danna, Masserano, Marra, Bullano, Saporito-Caretta. L1: Murdaca. A disposizione: Inglesi, Cavaliere, L2 Marinello.

Gilber Gaglianico – Novi Pallavolo 3-2

Parziali: 15/25; 25/17; 25/23; 12/25; 19/17

Gilber Gaglianico: Danna 2, Marra 13, Caretta 6, Masserano 6, Bullano 5, Saporito 7, Inglesi 19, Cavaliere 4.