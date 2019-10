Equitazione: Pioggia di medaglie per i giovani del CEM ai Campionati Italiani

Si sono svolti dal 17 al 20 ottobre, presso gli impianti del Leon D’Oro di Truccazzano, i Campionati Italiani Centro Settentrionali cavalli e pony di salto ostacoli. Molti i giovani rappresentanti del Centro Equestre di Mottalciata, che hanno conquistato posizioni di grande prestigio. Medaglia d’oro nel Campionato Junior C115 per Ludovica Lo Bosco in sella a Clay’s Lady, che si aggiudica anche la partecipazione alla Fiera Cavalli di Verona nel trofeo Master Bronze.

Questo binomio si è qualificato anche alla finalissima del Progetto Sport che si svolgerà sempre a Verona. Medaglia d’oro per Martina Guerra in sella ad Olympic Lad che vincono il Campionato Pony nella Cp115. Medaglia d’argento per Emanuele Giordanetti in sella a Cruz on Bob sempre nello stesso Campionato, che con questo piazzamento si qualifica anche per la finale del Talent Rider Pony che si svolgerà sempre presso la Fiera Cavalli di Verona.

6º posto per Gaia Menchini in sella J Daisy nel Campionato Junior C125. 9º posto per Lavinia Lo Bosco in sella a Quito nella Bp80. 2º posto per Matteo Olivetta in sella Armatan nelle Categorie Brevetto. Buona prova anche per Anna Gaetani in sella Pavel Boy nella Categoria Senior C115. Prossimo appuntamento le qualificazioni regionali per Verona.