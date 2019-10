Casale è troppo, l'Edilnol cade nel derby 74 - 65 - FOTOGALLERY

Casale in questo momento è troppo.

Un dato di fatto: il match odierno ha mostrato quanto la squadra del Monferrato sia al momento più cinica, più aggressiva e pronta.

Decisivo il peso delle due panchine nell'economia dell'incontro. Alla sirena che sancisce la seconda sconfitta stagionale dell'Edilnol il bilancio è impietoso: il 15-5 con il solo Massone a segno fra i non titolari è la chiave principale della sconfitta.

Casale conduce dal primo all'ultimo minuto appoggiando le sue certezze su un Sims straripante da ex (16+13 rimbalzi) e sulla solidità di Martinoni.

Per Biella si salvano il solito Donzelli ed un positivo Saccaggi, bene Polite a livello di statistiche ma troppo confusionario nei momenti cruciali del match.

Nota positiva il ritorno in campo di Eric Lombardi, non positivo nella prestazione ma incoraggiante in vista delle numerose partite ancora da giocare in questo campionato appena iniziato. L'apporto del ragazzo cresciuto sotto il Murcone sarà fondamentale nonappena riguadagnerà ritmo e condizione psico-fisica adeguata al match.

Alla sirena finale il tabellone reciterà 74-65, risultato che in vista del girone di ritorno è da considerarsi ribaltabile con una prestazione che dovrà essere molto diversa da quella di oggi.

Tabellini

Biella

Polite jr 15, Bortolani 11, Saccaggi 10, Donzelli 15, Pollone, Omogbo 9, Deangeli ne, Massone 5, Bertetti, Barbante, Blair jr ne, Lombardi

Casale

Martinoni 15, Sims 16, Piazza, Tomasini 12, De Negri 7, Roberts 9, Sirchia ne, Da Campo ne, Cesana 7, Valentini ne, Battistini 8, Cappelletti ne

Pagelle

Polite 5,5 - miglior match statistico ma 5 palle perse sono troppe, passi avanti nell'intraprendenza che fanno ben sperare

Bortolani 5 - Troppo poco e troppo tardi, passaggio a vuoto che gli farà bene

Saccaggi 6 - Cerca di trascinare i suoi fuori dalla palude Casalese, uno degli ultimi a mollare

Donzelli 6,5 - Nuovamente il migliore dei suoi, sta migliorando a vista d'occhio in fiducia e l'essere riuscito a produrre una buona prestazione nonostante il contesto ne testimoniano la solidità

Pollone 6 - 4 rimbalzi in 6 minuti, non è in un periodo facile ed è ancora in cerca di un ruolo definito nelle rotazioni. La prontezza non è comunque in dubbio.

Omogbo 5,5 - un solo tiro da due dal centro designato è troppo poco, così come i 3 rimbalzi. Contro Tortona servirà un'altro tipo di prestazione

Massone 5,5 - L'unico a segnare dalla panchina, nel timido tentativo di rimonta del quarto quarto.

Bertetti 5 - Quando è con l'under il canestro è una vasca da bagno, con i grandi è diverso e ci mancherebbe altro. Lo aspettiamo mercoledì ad un riscatto dopo qualche match complesso.

Barbante 5 - Non incide, come il resto della panchina

Lombardi 6 - sarebbe 5 per la prestazione, ma rivederlo in campo è fonte di gioia dopo uno degli infortuni più brutti che un cestista possa avere