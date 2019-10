Bonprix TeamVolley cede a San Maurizio per 3-0 contro Cusio

Niente da fare per la Bonprix TeamVolley nella prima trasferta stagionale. A San Maurizio D’Opaglio le rossoblù sono state sconfitte per 3-0 (parziali a 17, 21 e 30) dal Cusio Sud Ovest. Coach Fabrizio Preziosa schiera Biassoli in palleggio con opposta Zatta; Gualinetti e Fabbro di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma. L’inizio delle due frazioni è negativo, con le cossatesi incapaci di impensierire le padrone di casa. Sotto 7-2, che diventa 17-12 e poi 25-17.

L'allenatore vercellese prova ad inserire Balzano per Fabbro e Zecchini per Biassoli ma la frazione scivola via. Nel secondo set l'ingresso di Loro Piana per Zatta è positivo, ma non sufficiente. La Bonprix continua ad inseguire: 8-4, 18-16, 25-21. Nel terzo con Zecchini in palleggio opposta Loro Piana, Gualinetti e Peracino di banda, Gaito e Barbonaglia al centro con libero Cimma le cossatesi riescono a sviluppare meglio il gioco, sono avanti 19-15 ma un errore in battuta costa molto caro e nell'acceso finale le novaresi, dopo aver annullato una serie infinita di set point, si portano a casa l'intera posta.

CUSIO SUD OVEST - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-17, 25-21, 32-30

Tabellino Bonprix TeamVolley: Biassoli 0, Gualinetti 9, Barbonaglia 7, Loro Piana 8, Balzano 1, Gaito 5, Peracino 4, Zecchini 4, Zatta 0, Fabbro 2, Perissinotto n.e, Cimma L1. All. Preziosa.

IL COMMENTO DI COACH PREZIOSA

«Non abbiamo trovato il bandolo della matassa. Le novaresi sono una squadra che, se aggredita, può andare in difficoltà, ma noi non ci siamo mai riusciti. Le partenze estremamente negative di ogni set hanno complicato le cose e sol nel terzo c’è stata una reazione. Purtroppo non siamo stati bravi a convertire i tanti set point gestendo male diversi attacchi. L’arbitro ha commesso un errore importante in quella fase, ma non cerchiamo alibi perché ci abbiamo messo troppo del nostro per poter uscire con qualche punto da questa trasferta».