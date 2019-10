70 runners e 20 cani in cammino a Sandigliano per Aspa FOTO

70 runners accompagnati da una ventina di cani hanno preso parte questa mattina, domenica 27 ottobre, alla camminata non competitiva Aspa...sso per gli animali. Dopo il rinvio di settimana scorsa per maltempo, le miti temperature hanno accompagnato gli sportivi biellesi e i loro amici a quattro zampe lungo un percorso di circa 6 chilometri con arrivo al parco giochi di via Roma, a Sandigliano. Alla fine della manifestazione estrazioni di premi e ristoro per tutti i partecipanti. Il ricavato della camminata aiuterà Aspa (Animali Solo Per Amore) nelle sue iniziative volte a migliorare le condizioni di vita degli amici a quattro zampe.