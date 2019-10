Cambio della guardia a Fratelli d'Italia: Cristiano Franceschini è il nuovo segretario provinciale

Cambio della guardia in seno alla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia. Nella giornata odierna, si è tenuto il congresso territoriale che ha visto l'elezione all'unaminità di Cristiano Franceschini. 54 anni, sposato con un'ispettore superiore della polizia di stato e con un figlio universitario di 19 anni, Franceschini abita a Biella e lavora per un'importante azienda tessile biellese nella veste di quality control manager. Iscritto a Fratelli d'Italia, da 4 anni fa politica attiva nel Biellese. “Intendo collaborare con ognuno avendo come obiettivo primario la crescita del nostro partito – spiega Franceschini nel suo discorso di insediamento - Ringrazio l’onorevole Andrea Delmastro e il segretario uscente Davide Zappalà per la fiducia accordatami e l’incoraggiamento a intraprendere questa mia nuova esperienza, Grazie a loro per l’ottimo lavoro svolto che ha portato il partito a una significativa crescita di consenso e al raggiungimento di grandi risultati. Saranno per me un punto di riferimento. Penso ad un partito aperto, inclusivo e protagonista sul territorio. Moderno, attento alle istanze e che lavori per le grandi e decisive sfide che ci aspettano”.

Franceschini assumerà il ruolo che fu del dimissionario Davide Zappalà, attuale assessore del comune di Biella, che traccia un bilancio del suo mandato triennale: “In questi anni Fratelli d'Italia è cresciuto molto e sta diventando un partito sempre più ambizioso a livello locale e nazionale. I temi del sovranismo e dell'identità sono al centro del dibattito. Grandi risultati sono stati ottenuti sul territorio biellese, basti pensare che, nelle ultime elezioni europee, abbiamo ottenuto l'1 per cento in più rispetto alla media che FdI ha raccolto in tutta Italia; inoltre la nostra provincia ha fatto il 2 per cento rispetto alla media del collegio nord ovest di cui il Biellese fa parte. Sono dati che confermano come la classe dirigente del nostro territorio e il nostro metodo di lavoro hanno avuto il loro effetto”. Ora è il turno di Franceschini descritto dallo stesso Zappalà come persona “energica e dalle ottime capacità umane. Il nostro partito ha bisogno di personalità come lui che si occupino con impegno e costanza ai lavori della segreteria. È uomo di sintesi che sa proporsi”.