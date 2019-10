Cavaglià celebra l'Unità Nazionale e le Forze Armate

La Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate di Cavaglià, in programma domenica 3 novembre, inizierà alle 9 con il ritrovo presso il cippo di Via Rondolino, dove, alla presenza di autorità, combattenti e reduci, alunni delle scuole e coscritti della leva 2001, ci sarà la deposizione di una corona di alloro da parte della sezione Alpini di Cavaglià.

Con l'accompagnamento della Filarmonica di Cavaglià, da Via Rondolino partirà il corteo verso il monumento ai caduti, dove il programma prevede alzabandiera, deposizione corona d’alloro da parte della sezione Bersaglieri di Cavaglià, saluto del sindaco e delle associazioni combattentistiche, l'intervento della rappresentanza dell'A.N.P.I. locale e quello degli alunni delle scuole che esprimeranno il proprio pensiero sulla ricorrenza.

A seguire nuovo corteo al Parco della Rimembranza e mausoleo, dove la sezione Artiglieri di Cavaglià deporrà la propria corona d’alloro. La manifestazione si concluderà alle 11 con la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, il momento in cui ricordare i caduti di tutte le guerre, e non dimenticare quanti combatterono per la Patria.

In caso di pioggia, il ritrovo si terrà presso la Sala Convegni (Edificio Aquila) di Via Vercellone 1, seguito dalla deposizione delle corone d'alloro. Il Comune di Cavaglià invita a partecipare con bandiere e labari.